Repas à emporter Salle Serge Gaudin Saint-Laurs, 21 octobre 2023, Saint-Laurs.

Saint-Laurs,Deux-Sèvres

L’Acca organise un repas à emporter (cassoulet ou choucroute) samedi 21 octobre, à retirer entre 10 h et 12 h salle

Serge-Gaudin (à côté de la mairie). Plat et dessert, 17 €, enfant, 10 €. Réservation jusqu’au 14 octobre au 05.49.75.29.20.

Paiement à l’inscription..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

Salle Serge Gaudin

Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Acca is organizing a takeaway meal (cassoulet or sauerkraut) on Saturday October 21, to be collected between 10 a.m. and 12 p.m. from the Salle Serge-Gaudin (next to the town hall)

Serge-Gaudin (next to the town hall). Main course and dessert, 17 ?, children, 10 ?. Reservations until October 14 on 05.49.75.29.20.

Payment on registration.

El Acca organiza una comida para llevar (cassoulet o chucrut) el sábado 21 de octubre, que se recogerá entre las 10.00 y las 12.00 horas en la Salle Serge-Gaudin (junto al ayuntamiento)

Salle Serge-Gaudin (junto al ayuntamiento). Plato principal y postre: 17?, niños: 10? Reservas hasta el 14 de octubre en el 05.49.75.29.20.

Pago en el momento de la inscripción.

Acca organisiert am Samstag, den 21. Oktober, ein Essen zum Mitnehmen (Cassoulet oder Sauerkraut), das zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Saal von Gérard Sergey abgeholt werden kann

Serge-Gaudin (neben dem Rathaus). Hauptgericht und Dessert 17 ?, Kinder 10 ? Reservierung bis zum 14. Oktober unter 05.49.75.29.20.

Zahlung bei der Anmeldung.

