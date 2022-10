Marché du Monde Salle Segestae Montbouy Catégorie d’évènement: Montbouy

Marché du Monde Salle Segestae, 20 novembre 2022, Montbouy. Marché du Monde Dimanche 20 novembre, 09h30 Salle Segestae Marché du Monde Salle Segestae Place de l’Eglise, Montbouy Montbouy Marché du monde à Montbouy à la salle Segestae, 7 associations culturelles représenteront 7 pays (Rwanda, Haïti, Ukraine, République Centrafricaine, Algérie, Tunisie et Turquie). Présence de producteurs bio (chocolat, confiture de fruits rouges…). Restauration sur place proposée par l’association algérienne. Entrée libre.

