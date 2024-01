[Concert] Ridsa Salle Scène en Mer Petit-Caux, samedi 10 février 2024.

Petit-Caux Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Sur des rythmes afro et reggaeton, Ridsa nous fait voyager dans son univers aux couleurs ensoleillées. Le chanteur confirme son succès, grâce à ses textes et sa richesse musicale, avec son album « Equateur » et ses tubes « Nous Deux » et « Santa Maria » certifié single de platine.

Salle Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie