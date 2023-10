[Atelier marionnettes] Autour de Nos Petits Penchants Salle Scène en Mer Petit-Caux, 11 novembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Vivez un moment pour partir à la découverte du théâtre et de vous-mêmes avec les autres, grâce à une liste de toutes les choses qui vous font vibrer. Puis partagez vos petits penchants dans un théâtre d’ombres.

> Réservation obligatoire, dès 7 ans..

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Salle Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Take a moment to discover theater and yourself with others, thanks to a list of all the things that make you tick. Then share your little inclinations in a shadow play.

> Reservations essential, ages 7 and up.

Tómate un momento para descubrir el teatro y a ti mismo con los demás, gracias a una lista de todas las cosas que te hacen vibrar. Después, comparte tus pequeñas inclinaciones en un teatro de sombras.

> Imprescindible reservar, a partir de 7 años.

Erleben Sie einen Moment, in dem Sie das Theater und sich selbst mit anderen entdecken, indem Sie eine Liste mit all den Dingen aufstellen, die Sie begeistern. Dann teilen Sie Ihre kleinen Neigungen in einem Schattentheater.

> Reservierung erforderlich, ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche