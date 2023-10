[Spectacle] La Véritable Histoire de Dracula Salle Scène en Mer Petit-Caux, 31 octobre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Après avoir joué “La véritable histoire de Dracula” au Festival Off à Avignon et au Grand Point Virgule à Paris, la troupe délirante de la Compagnie des rêves oubliés investit la scène de la salle Scène en Mer à Petit-Caux.

Avec une énergie folle et un humour mordant les comédiens invitent les spectateurs à redécouvrir la légende du plus célèbre des vampires.

Cette comédie loufoque – parodie de l’œuvre de Bram Stocker – mêle absurde et imaginaire grâce à des personnages hauts en couleur, de la magie et des effets

spéciaux.

>Billetterie en ligne par ici : www.mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr

>Billetterie disponible au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne du mardi au dimanche de 14h à 18h.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Salle Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



After performing « The True Story of Dracula » at the Festival Off in Avignon and at the Grand Point Virgule in Paris, the Compagnie des rêves oubliés’ delirious troupe takes to the stage at the Scène en Mer venue in Petit-Caux.

With wild energy and biting humor, the actors invite the audience to rediscover the legend of the most famous of vampires.

This zany comedy – a parody of Bram Stocker?s work – blends the absurd and the imaginary with colorful characters, magic and special effects

special effects.

>Online ticketing here: www.mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr

>Pick-up available at the Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne from Tuesday to Sunday, 2pm to 6pm

Tras representar « La verdadera historia de Drácula » en el Festival Off de Aviñón y en el Grand Point Virgule de París, la delirante compañía de la Compagnie des rêves oubliés sube al escenario del teatro Scène en Mer de Petit-Caux.

Con una energía desenfrenada y un humor mordaz, los actores invitan al público a redescubrir la leyenda del más famoso de los vampiros.

Esta comedia disparatada, parodia de la obra de Bram Stocker, mezcla lo absurdo y lo imaginario con personajes pintorescos, magia y efectos especiales

efectos.

>Preventa de entradas en línea aquí: www.mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr

>Entradas disponibles en el Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de martes a domingo, de 14:00 a 18:00 h

Nach der Aufführung von « Die wahre Geschichte von Dracula » beim Festival Off in Avignon und im Grand Point Virgule in Paris erobert die verrückte Truppe der Compagnie des rêves oubliés nun die Bühne des Saals Scène en Mer in Petit-Caux.

Mit wilder Energie und beißendem Humor laden die Schauspieler die Zuschauer dazu ein, die Legende des berühmtesten aller Vampire neu zu entdecken.

Diese verrückte Komödie – eine Parodie auf das Werk von Bram Stocker – vermischt Absurdität und Fantasie mit farbenfrohen Charakteren, Magie und Effekten

spezialitäten.

>Online-Tickets finden Sie hier: www.mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr

>Eintrittskarten sind im Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne dienstags bis sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr erhältlich

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche