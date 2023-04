[Concert] Sanseverino Salle Scène en Mer, 3 juin 2023, Petit-Caux.

Ce nouvel album, « Les deux doigts dans le prise » (Verycords), est née d’une envie d’arpenter

d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres sons en allant, en autre, faire un tour du côté des sonorités

funk et afrobeat (avec notamment quelques références à The Meters par exemple ou bien au 6/8 que

l’on entend généralement dans l’afrobeat).

S’inspirer de différents mouvements musicaux, tout en restant fidèle à mon univers de paroles, mes

éternelles histoires, à ma seule façon d’écrire.

Accompagné de Stéphane Huchard à la batterie et François Puyalto à la basse..

2023-06-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Salle Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



This new album, « Les deux doigts dans le prise » (Verycords), was born from a desire to explore other places, other tracks, other sounds

other places, other tracks, other sounds by going, among other things, to the side of the sonorities

funk and afrobeat sounds (with notably some references to The Meters for example or to the 6/8 that we generally hear in

that we usually hear in afrobeat).

To be inspired by different musical movements, while remaining faithful to my universe of lyrics, my eternal stories, my only way of

my eternal stories, to my only way of writing.

Accompanied by Stéphane Huchard on drums and François Puyalto on bass.

Este nuevo álbum, « Les deux doigts dans le prise » (Verycords), nace del deseo de explorar otros lugares, otras pistas, otros sonidos..

otros lugares, otros temas, otros sonidos yendo, entre otras cosas, por el lado de los sonidos funk y afrobeat

sonidos funk y afrobeat (con algunas referencias notables a The Meters, por ejemplo, o al 6/8 que se suele escuchar en

el 6/8 que suele escucharse en el afrobeat).

Inspirarme en diferentes movimientos musicales, sin dejar de ser fiel a mi mundo de letras, a mis historias eternas, a mi única forma de hacer música

mis historias eternas, mi forma única de escribir.

Acompañado por Stéphane Huchard a la batería y François Puyalto al bajo.

Das neue Album « Les deux doigts dans le prise » (Verycords) entstand aus der Lust heraus, neue Wege zu beschreiten

andere Orte, andere Spuren und andere Klänge zu erkunden, indem er unter anderem einen Ausflug in die Richtung von

funk und Afrobeat (mit einigen Bezügen zu The Meters z.B. oder dem 6/8-Takt, den man in der Musik findet)

die man normalerweise im Afrobeat hört).

Sich von verschiedenen musikalischen Bewegungen inspirieren lassen, dabei aber meiner Textwelt treu bleiben, meinen

ewigen Geschichten, meiner einzigen Art zu schreiben.

Begleitet von Stéphane Huchard am Schlagzeug und François Puyalto am Bass.

Mise à jour le 2023-02-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité