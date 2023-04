[Concert] La symphonique de mai Salle Scène en Mer, 26 mai 2023, Petit-Caux.

Préparez-vous à un condensé de bonheur avec la joyeuse Italienne de Mendelssohn et l’éclatant

Concerto pour trompette de Hummel !

La bonne humeur est de mise pour ce concert de l’Orchestre de l’Opéra qui vous emmène caracoler

dans la trépidante Symphonie n°4 de Mendelssohn. Cette oeuvre, inspirée des paysages italiens que

le compositeur traverse en 1830, est une référence. On y sent la joie du jeune homme de vingt ans,

qui découvre les rythmes de la tarentelle et le charme du soleil du Sud. Ses partitions nettes et claires

traduisent son éveil romantique. Le Concerto pour trompette de Hummel est également devenu un

incontournable du répertoire. C’est tout l’optimisme de ces partitions que la jeune trompettiste

britannique Matilda Lloyd fait sonner. Vous vouliez une journée radieuse ? Vous êtes servis !.

2023-05-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Salle Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Prepare yourself for a bundle of joy with Mendelssohn’s joyful Italian and Hummel’s dazzling

Concerto for Trumpet by Hummel!

This concert by the Opera Orchestra will have you in high spirits as it takes you on a wild ride through Mendelssohn?s

mendelssohn’s lively Symphony No. 4. This work, inspired by the Italian landscapes that the

the composer crossed in 1830, is a reference. One feels the joy of the young man of twenty years,

who discovers the rhythms of the tarantella and the charm of the southern sun. His clear and sharp scores

translate his romantic awakening. Hummel’s Trumpet Concerto has also become an essential part of the repertoire

has also become a staple of the repertoire. The young British trumpet player Matilda Lloyd brings the optimism of these

trumpet player Matilda Lloyd. Did you want a bright day? You are served!

Prepárese para un paquete de alegría con la alegre italiana de Mendelssohn y la deslumbrante de Hummel

Concierto para trompeta de Hummel

Este concierto de la Orquesta de la Ópera le pondrá de buen humor mientras le lleva en un alocado viaje a través de la obra de Mendelssohn

la animada Sinfonía n.º 4 de Mendelssohn. Esta obra, inspirada en los paisajes italianos que el

que el compositor cruzó en 1830, es una referencia. Se percibe la alegría del joven de veinte años,

descubrir los ritmos de la tarantela y el encanto del sol del sur. Sus partituras claras y nítidas

reflejan su despertar romántico. El Concierto para trompeta de Hummel también se ha convertido en un elemento básico del repertorio

también se ha convertido en un elemento básico del repertorio. La joven trompetista británica Matilda Lloyd aporta el optimismo de estos

trompetista Matilda Lloyd. ¿Querías un día luminoso? Estás de suerte

Machen Sie sich bereit für eine geballte Ladung Glück mit Mendelssohns fröhlicher Italienerin und dem brillanten

Trompetenkonzert von Hummel!

Das Opernorchester sorgt für gute Laune und nimmt Sie mit auf eine Reise in die

in Mendelssohns rasanter Symphonie Nr. 4. Dieses Werk, das von der italienischen Landschaft inspiriert wurde, die

der Komponist 1830 durchquerte, ist ein Maßstab. Man spürt darin die Freude des 20-Jährigen,

der die Rhythmen der Tarantella und den Charme der Sonne des Südens entdeckt. Seine sauberen und klaren Partituren

spiegeln sein romantisches Erwachen wider. Hummels Trompetenkonzert wurde ebenfalls zu einem

aus dem Repertoire nicht mehr wegzudenken. Der Optimismus dieser Partituren wird von der jungen Trompeterin

britische Trompeterin Matilda Lloyd zum Klingen bringt. Sie wollten einen strahlenden Tag? Dann sind Sie hier richtig!

