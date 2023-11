[Festival Novembre en Normandie] La Grande Musique Salle Scène en Mer (Belleville-sur-Mer) Petit-Caux, 23 novembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Imaginez une partition sur laquelle un compositeur aurait porté des notes affolées, une partition qu’aucun musicien, aucun chef d’orchestre ne pourrait lire mais qu’il faudrait pourtant déchiffrer pour atteindre les notes cachées derrière celle-ci. Une partition en forme de palimpseste.

Cette partition est celle de La Grande Musique que vont essayer de décrypter six personnages, tous reliés les uns aux autres. D’un bal de mariage à un studio de télévision, de Munich à Mauthausen, le drame familial resté secret, dévoile peu à peu son histoire et son enjeu : peut-on souffrir des tragédies vécues par nos ancêtres ?.

2023-11-23 20:30:00 fin : 2023-11-23 . .

Salle Scène en Mer (Belleville-sur-Mer)

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Imagine a score on which a composer has written panicked notes, a score that no musician, no conductor, could read, yet which would have to be deciphered to reach the notes hidden behind it. A score in the form of a palimpsest.

This is the score of La Grande Musique, which six interconnected characters will try to decipher. From a wedding ball to a television studio, from Munich to Mauthausen, the secret family drama gradually reveals its history and its stakes: can we suffer the tragedies experienced by our ancestors?

Imagine una partitura en la que un compositor ha escrito notas de pánico, una partitura que ningún músico, ningún director, podría leer, pero que habría que descifrar para llegar a las notas que se esconden detrás. Una partitura en forma de palimpsesto.

Esta es la partitura de La Grande Musique, que seis personajes interconectados intentarán descifrar. De un baile de bodas a un estudio de televisión, de Múnich a Mauthausen, el drama familiar secreto revela poco a poco su historia y lo que está en juego: ¿podemos sufrir las tragedias de nuestros antepasados?

Stellen Sie sich eine Partitur vor, auf der ein Komponist panische Notizen gemacht hat, eine Partitur, die kein Musiker oder Dirigent lesen kann, die aber dennoch entziffert werden muss, um an die dahinter verborgenen Noten zu gelangen. Eine Partitur in Form eines Palimpsests.

Diese Partitur ist die Partitur der Großen Musik, die sechs miteinander verbundene Personen zu entschlüsseln versuchen. Von einem Hochzeitsball bis zu einem Fernsehstudio, von München bis Mauthausen, das geheim gehaltene Familiendrama enthüllt nach und nach seine Geschichte und was auf dem Spiel steht: Kann man unter den Tragödien, die unsere Vorfahren erlebt haben, leiden?

