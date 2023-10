Fest Noz Salle Scarantino , complexe du Verger, Six-Fours-les-Plages (83) Fest Noz Salle Scarantino , complexe du Verger, Six-Fours-les-Plages (83), 24 février 2024, . Fest Noz Samedi 24 février 2024, 20h00 Salle Scarantino , complexe du Verger, Six-Fours-les-Plages (83) 10 € à partir de 12 ans Réservez d’ores et déjà cette soirée animée par un duo extraordinaire : BLAIN-LEYZOUR Plus d’informations à suivre… source : événement Fest Noz publié sur AgendaTrad Salle Scarantino , complexe du Verger, Six-Fours-les-Plages (83) Rue du Stade

Salle Scarantino , complexe du Verger, 83140 Six-Fours-les-Plages, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45804 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-25T00:00:00+01:00

2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-25T00:00:00+01:00 festnoz festdeiz Détails Autres Lieu Salle Scarantino , complexe du Verger, Six-Fours-les-Plages (83) Adresse Rue du Stade Salle Scarantino , complexe du Verger, 83140 Six-Fours-les-Plages, France Age max 110 Lieu Ville Salle Scarantino , complexe du Verger, Six-Fours-les-Plages (83) latitude longitude 43.095175;5.84476

Salle Scarantino , complexe du Verger, Six-Fours-les-Plages (83) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//