CAFE PEDAGOGIQUE INTERCULTUREL Salle Saumenude Marché des Douves 3300 Bordeaux, 6 mai 2023, Bordeaux. CAFE PEDAGOGIQUE INTERCULTUREL Samedi 6 mai, 18h00 Salle Saumenude Marché des Douves 3300 Bordeaux entrée libre DANS LE CADRE D’UN ÉCHANGE TRINATIONAL, LES CEMEA NOUVELLE AQUITAINE ET LE COLLECTIF ESTRAGON ET SES PARTENAIRES … ORGANISENT UN CAFE PEDAGOGIQUE INTERCULTUREL FRANCO-ALLEMAND-BULGARE : Migrations, Arts et Citoyennetés / Samedi 06 mai 2023 : 18h00/20h00 en partenariat avec le Service Vie Associative de la Mairie de Bordeaux (RDV Salle Saumenude / Marché des Douves) Venez avec vos idées et vos projets à la rencontre de l’éducation populaire !

