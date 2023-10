Règles d’Urbanisme : atelier sur le PLUi-H Salle Satgé Avenue Yves-Brunaud Colomiers, 16 octobre 2023, Colomiers.

Règles d'Urbanisme : atelier sur le PLUi-H Lundi 16 octobre, 18h30 Salle Satgé Avenue Yves-Brunaud

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal entre dans la phase de traduction concrète du projet. Lors de temps de concertation dédiés, Toulouse métropole propose aux habitants de s’exprimer autour des règles applicables aux autorisations d’urbanisme sur le territoire métropolitain.

Pour les habitants de Colomiers et du territoire Ouest (Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Brax, Cornebarrieu, Colomiers, Mondonville, Pibrac, Seilh), l’atelier se tiendra le lundi 16 octobre à 18h30 à la salle Satgé.

Les participants auront à débattre et à répondre à une série de questions. Plusieurs thématiques seront abordées: l’environnement, la mobilité et le stationnement, les centralités et l’accueil du territoire. Compte tenu de l’organisation, la participation est limitée à 100 personnes.

Le PLUi-H concerne chaque personne qui habite, travaille, étudie dans la Métropole et la concertation sur le PLUi-H est ouverte pendant toute la durée de l’élaboration du projet. Partagez votre avis !

18h30

Détails sur le lieu: Salle Satgé Avenue Yves-Brunaud

Salle Satgé Avenue Yves-Brunaud Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-16T18:30:00+02:00 – 2023-10-16T20:00:00+02:00

