Marché de Noël Salle Sanoki Itxassou, 3 décembre 2023, Itxassou.

Itxassou,Pyrénées-Atlantiques

10h30 : irri fitness adultes/enfants. 12h : apéritif animé par Itsasu kantuz. 14h : atelier maquillage enfants. Arts créatifs, lainage, littérature, art manuel (macramé..), cuir, bijoux, vêtements korrika et Herri Urrats, miel, cosmétiques naturels.

Restauration sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Salle Sanoki

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10:30 am: irri fitness adults/children. 12pm: aperitif hosted by Itsasu kantuz. 2pm: children’s make-up workshop. Creative arts, wool, literature, handicrafts (macramé..), leather, jewelry, korrika and Herri Urrats clothing, honey, natural cosmetics.

Catering on site.

10.30 h: Fitness irri para adultos y niños. 12.00 h: aperitivo a cargo de Itsasu kantuz. 14.00 h: taller de maquillaje infantil. Artes creativas, lana, literatura, artesanía (macramé, etc.), cuero, bisutería, ropa korrika y Herri Urrats, miel, cosmética natural.

Restauración in situ.

10.30 Uhr: irri fitness Erwachsene/Kinder. 12.00 Uhr: Aperitif unter der Leitung von Itsasu kantuz. 14 Uhr: Workshop für Kinderschminken. Kreative Künste, Wolle, Literatur, Handarbeit (Makramee..), Leder, Schmuck, Kleidung von Korrika und Herri Urrats, Honig, Naturkosmetik.

Verpflegung vor Ort.

