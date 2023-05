Fête de fin d’année Salle Sanoki, 10 juin 2023, Itxassou.

Itxassou,Pyrénées-Atlantiques

Repas et soirée dansante animée par le groupe Pourkoipa et Dj Michel.

Menu :

Apéritif offert

Bouchées à la reine aux fruits de mer

Curry d’agneau et ses légumes accompagné de riz

Fromage

Koka – Crème caramel

Café et vin compris

Inscriptions obligatoire avant le vendredi 2 juin.

Salle Sanoki

Salle Sanoki

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance evening animated by the group Pourkoipa and Dj Michel.

Menu :

Aperitif offered

Bites to the queen with seafood

Lamb curry with vegetables and rice

Cheese

Koka – Caramel cream

Coffee and wine included

Registration required before Friday June 2

Comida y fiesta de baile con el grupo Pourkoipa y Dj Michel.

Menú :

Aperitivo ofrecido

Bouchées à la reine de marisco

Cordero al curry con verduras y arroz

Queso

Koka – Crema de caramelo

Café y vino incluidos

Inscripción obligatoria antes del viernes 2 de junio

Essen und Tanzabend, moderiert von der Gruppe Pourkoipa und Dj Michel.

Menü:

Kostenloser Aperitif

Bouchées à la reine mit Meeresfrüchten

Lammcurry mit Gemüse und Reisbeilage

Käse

Koka – Karamellcreme

Kaffee und Wein inbegriffen

Anmeldung erforderlich bis Freitag, 2. Juni

