Concert El Trueque « 50 ans du coup d’état au Chili » Salle San subra Toulouse, 14 décembre 2023, Toulouse.

Concert El Trueque « 50 ans du coup d’état au Chili » Jeudi 14 décembre, 20h00 Salle San subra Entrée libre

Mélangeant boléro, flamenco, cumbia, rumba et musique traditionnelle, le quatuor réalise des spectacles variés mettant en avant des paroles engagées en faveur des inégalités sociales et de la mémoire politique.

A l’occasion des 50 ans du coup d’état au Chili, le groupe El Trueque a conçu un spectacle audiovisuel pour rappeler cette tragédie .

Le concert sera divisé en 3 parties, chacune dédiée à un moment historique.

PARTIE 1 L’histoire est à nous et les gens la font. Unité Populaire et les mille jours d’Allende (1970 – 1973)

PARTIE 2 17 ans dans l’ombre . Coup d’État et dictature civile et militaire (1973-1990)

PARTIE 3 Reconstruire LA mémoire . Vérité, justice, réparation et non répétition (à partir de 1990)

Evénement gratuit.

Salle San subra 2 rue San Subra 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

#concert #musique

©El Trueque