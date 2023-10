Ze p’tit bal d’Automne ! Salle Samara, Rennes (35), 2 novembre 2023, .

Ze p’tit bal d’Automne ! Jeudi 2 novembre, 20h00 Salle Samara, Rennes (35) 10€/ 8€ / 6€ / 3€

C’est le p’tit bal d’Automne de la Balette Saucisse avec les Griottes ! Les Griottes proposent des chants polyphoniques à danser en puisant dans un répertoire de chants traditionnels et plus contemporains. Ce trio de bal à la voix chante a cappella ou accompagné de quelques percussions, dans différentes langues (principalement en occitan et en français). Passionnées de chant et de danse, Christelle Anne et Flore offrent un partage humain et musical qui s’inscrit dans la tradition des bals de village. Elles créent une grande partie de leurs arrangements et réécrivent certains de leurs textes afin qu’ils rejoignent leurs valeurs et soient porteurs d’une réflexion plus actuelle. Lien soundcloudhttps://soundcloud.com/user-758954905 Page Facebookhttps://www.facebook.com/…/Les-Griottes/100082860638491/ **RDV à 20h** (ou avant pour partager un pic-nique/apéro/repas pendant les balances), et fin à 22h, à la **salle Samara, 12bis av de Pologne.** **Prix 8€ normal, 6€ réduit, 10€ soutient, 3€ Sortir !**Adhesion 5€ obligatoire

source : événement Ze p’tit bal d’Automne ! publié sur AgendaTrad

Salle Samara, Rennes (35) 12, Avenue de Pologne

Salle Samara, 35200 Rennes, France [{« data »: {« author »: « Les Griottes », « cache_age »: 86400, « description »: « Trois voix, trois femmes pour un bal a capella. A travers un ru00e9pertoire variu00e9, du traditionnel occitan au plus contemporain, Les Griottes font danser sur leurs chants nourris du2019histoires de vie, de lu », « type »: « rich », « title »: « Les Griottes », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-wsMsr1sWVeu1O7Ok-btzd3w-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-758954905?fbclid=IwAR2k_UmxW__vVs5TQ529QErDgA3IqPoxuYIHEGIsxjfvhviRYayhSdsjRkQ », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-758954905 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user-758954905?fbclid=IwAR2k_UmxW__vVs5TQ529QErDgA3IqPoxuYIHEGIsxjfvhviRYayhSdsjRkQ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Les-Griottes/100082860638491/?__cft__%5B0%5D=AZV4PvBRiAxQPaJmcZ3lcDe8wjS1SQFWWgl3o0cXV4uOjftgKcXxf7wdClusy-TkIvvsPwuiIe3e2J551V-Qvvo6J-mpV40h960XCp7BcTjoH2SPH3gj1BIpjxedFtwO5qU&__tn__=q »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45858 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:00:00+01:00 – 2023-11-02T22:00:00+01:00

2023-11-02T20:00:00+01:00 – 2023-11-02T22:00:00+01:00

baltrad balfolk