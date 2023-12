La galette des rois Salle Samain Lille, 17 janvier 2024, Lille.

La galette des rois Mercredi 17 janvier 2024, 14h00 Salle Samain gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T17:00:00+01:00

Le mercredi 17 janvier de 14h à 17h au sein de la salle Samain, venez déguster la galette des rois en musique avec notre célèbre chanteuse Eve !

Devenez les rois et reines de ce bel après-midi festif.

Gratuit, sur inscription en mairie de quartier.

Places limitées.

Réservés aux Séniors du quartier du Faubourg de Béthune, ouvert au Séniors Lillois si places disponibles.

Salle Samain 17 avenue Verhaeren, Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 0320109640 [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.10.96.40 »}, {« type »: « email », « value »: « fbgdebethune@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.23.61.28 »}]