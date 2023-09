Loto Salle Samain Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Loto Salle Samain Lille, 18 octobre 2023, Lille. Loto Mercredi 18 octobre, 14h00 Salle Samain 2€ Le comité d’animation organise un loto le mercredi 18 octobre à 14h à la salle Samain. Le tarif est de 2 € la carte et 5 € les 3. Inscriptions obligatoire le mercredi 24 mai de 14h à 16h en mairie de quartier du Faubourg de Béthune Renseignements au 07.67.00.95.25 Salle Samain 17 avenue Verhaeren, Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 0320109640 [{« type »: « phone », « value »: « 07.67.00.95.25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Salle Samain Adresse 17 avenue Verhaeren, Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Salle Samain Lille latitude longitude 50.619398;3.03183

