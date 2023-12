Stage Mazurka Salle Salvador Allende, Saint-Lô (50) Stage Mazurka Salle Salvador Allende, Saint-Lô (50), 6 janvier 2024 13:00, . Stage Mazurka Samedi 6 janvier 2024, 14h00 Salle Salvador Allende, Saint-Lô (50) 10 Intervenants danse : Michel Régnier – Isabelle Guillotte Accompagnateur musical : Philippe Gaillard Mazurka : révision du pas de base, comment le faire évoluer pour jouer sur un nouveau répertoire de danses de couple.Un P’tit Bal à la Maison : 06 33 54 11 60 Inscription : 02 33 57 26 83 06 78 67 14 15 source : événement Stage Mazurka publié sur AgendaTrad Salle Salvador Allende, Saint-Lô (50) Salle Salvador Allende, 50000 Saint-Lô, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46958 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T14:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:00:00+01:00

Salle Salvador Allende, 50000 Saint-Lô, France

