Octogospel Salle Salvador Allende – Mons en Baroeul, 22 octobre 2022, Mons-en-Barœul. Octogospel Samedi 22 octobre, 20h00 Salle Salvador Allende – Mons en Baroeul

8€ – 4€ pour les moins de 12 ans

par Si Tuenda Gospel Salle Salvador Allende – Mons en Baroeul avenue du président kennedy mons en baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France L’association Si Tuenda Gospel vous présente son Octogospel. Tarifs : 8€ – 4€ pour les moins de 12 ans

Samedi 22 octobre 2022 à 20h

Salle S. Allende, boulevard Schuman à Mons en Baroeul

