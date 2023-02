Cycle de formation sur les sacrements Salle Sainte-Thérèse, paroisse Notre-Dame du Rosaire Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Cycle de formation sur les sacrements Salle Sainte-Thérèse, paroisse Notre-Dame du Rosaire, 5 février 2023, Paris. Cycle de formation sur les sacrements 5 février – 25 juin, les dimanches Salle Sainte-Thérèse, paroisse Notre-Dame du Rosaire Un cycle de huit rencontres sur les sacrements sera proposé à la paroisse. Elles se tiendront le dimanche de 17 h à 18 h 30. Salle Sainte-Thérèse, paroisse Notre-Dame du Rosaire 194 rue Raymond Losserand, 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France La première aura lieu le dimanche 5 février, salle Sainte-Thérèse, sur le thème : qu’est-ce qu’un sacrement ?

Les rencontres suivantes auront lieu les dimanches 19 février, 12 mars, 16 avril, 23 avril, 21 mai, 4 juin, 25 juin sur un sacrement. Un court témoignage d’une personne ayant vécu le sacrement sera suivi d’un enseignement d’une demi-heure, puis d’un travail en groupe et un temps de questions.

