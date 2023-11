Marché de Noël Paroisse Sainte Odile Salle Sainte-Odile, paroisse Sainte-Odile Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Marché de Noël Paroisse Sainte Odile 18 et 19 novembre Salle Sainte-Odile, paroisse Sainte-Odile

La paroisse Sainte-Odile

2, avenue Stéphane-Mallarmé, Paris (17e),

vous invite à son Marché de Noël

le samedi 18 novembre 2023

de 11 h à 19 heures

et le dimanche 19 novembre 2023

de 11 heures à 16 heures.

Vous y trouverez brocante, foire à tout, Brad’Mode vêtements

et bijoux d’occasion, jeux et jouets d’occasion, couture,

huitres, buffet corse, crêpes.

Activités pour les enfants et les jeunes.

Contact : 01 42 27 18 37

sainteodile75017@gmail.com

www.sainteodile.fr

Métro Porte de Champerret – Bus 84 – 92 – PC – 391 – 164 – 165

