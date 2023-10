Adaptons-nous Salle Sainte-Barbe Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Louis-de-Montferrand Adaptons-nous Salle Sainte-Barbe Saint-Louis-de-Montferrand, 17 octobre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand. Adaptons-nous Mardi 17 octobre, 17h30 Salle Sainte-Barbe Sur inscription Sous forme d’un atelier ludique d’une heure, les participants sont mis dans la peau d’un gestionnaire d’un domaine endigué soumis à des aléas climatiques, comme on peut le trouver sur le territoire de la presqu’île d’Ambès.

Atelier tout public Salle Sainte-Barbe 5 impasse de la paix, saint-louis-de-montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@terreetocean.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T17:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:00:00+02:00

2023-10-17T17:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:00:00+02:00 Bordeaux Métropole Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Autres Lieu Salle Sainte-Barbe Adresse 5 impasse de la paix, saint-louis-de-montferrand Ville Saint-Louis-de-Montferrand Departement Gironde Lieu Ville Salle Sainte-Barbe Saint-Louis-de-Montferrand latitude longitude 44.952858;-0.534188

Salle Sainte-Barbe Saint-Louis-de-Montferrand Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-louis-de-montferrand/