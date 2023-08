2ème soirée village : Mickaêl Hirsch et François Guédon salle saint pierre Méral, 30 septembre 2023, Méral.

Mickaêl Hirsch

Découvrez l’incroyable destin d’Isidore Beaupieu.

Avec un nom pareil, il était plutôt appelé à passer son temps sous la couette qu’à changer le monde… la vie en a décidé autrement, il a fait les deux !

C’est l’histoire d’un monde où tout s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas le bonheur, où on aimerait parfois mettre sa vie entre charentaises.

C’est l’histoire d’un monde où l’on a oublié que l’Homme descend du songe. Incarnant tour à tour plus de vingt personnages, Michaël Hirsch, nous entraîne dans une aventure singulière, remplie d’humour et de poésie, pour nous faire rêver les yeux grands ouverts.

François Guédon

Affaire Guédon : le procès vire au spectacle.

“Je voulais juste faire rire !” c’est sur cet aveu maladroit que s’ouvre le procès de François Guédon. Le ministère public s’insurge et accuse : « Vous ne respectez donc rien ? Ni les grands auteurs, ni les philosophes, ni même la religion, M. Guédon ? »,

Alliant l’intelligence à la vanne et la démonstration à la parole, le comique clame son innocence et prône le mélange des cultures. Acculé par les questions du président du Tribunal, il ironise : “Le seul qui puisse réconcilier Racine et Nabilla, c’est moi ! ”.

