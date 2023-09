Primaël Montgauzi e Pantxix Bidart – Festival Occitania Salle Saint-Michel, Toulouse (31), 21 octobre 2023, .

Primaël Montgauzi e Pantxix Bidart – Festival Occitania Samedi 21 octobre, 21h00 Salle Saint-Michel, Toulouse (31) 10€

[OC]

Dins l’encastre del Festival Occitania, convidam Primaël Montgauzi e Pantxix Bidart per lor espectacle en occitan gascon e en basc « Elimberri ». Tot aquò a la sala Sent-Miquèl lo 21 d’octobre a 21h.

« Encontre entre dos autors-compositors-interpretes primièr, Pantxix Bidart e Primaël Montgauzi, a Astahòrt per las famosas Rencontres d’Astaffort (octobre de 2022) de l’associacion Voix du Sud creada per Francis Cabrel.Encontre entre doas culturas sòrres e doas lengas tanben, la basca, la de Pantxix, e l’occitana dins son dialecte gascon, la de Primaël, eissidas d’aujòls comuns, los Vascons e los Aquitans.

Encontre enfin entre dos univèrs musicals e artistics.Lo nom d’aquel espectacle, Elimberri, es d’alhors a l’eimatge d’aquel encontre : es lo nom basco-aquitan e original de la vila gascona d’Aush, vila d’origina de Primaël, que ven remembrar qu’abans la conquista romana, Aush, e Gasconha tota, era basca.

Es tanben etimologicament, la vila nòva, lo vilatge novèl, a l’eimatge de çò que los artistasa sonan de lor vòt e de lor votz : una nòva societat, mai dobèrta e aculhenta a la diversitat, al respecte e a la proteccion de las culturas e de la natura. »

Entrada paganta sus plaça 10€

**********

[FR]

Dans le cadre du Festival Occitania, nous invitons Primaël Montgauzi et Pantxix Bidart pour leur spectacle en occitan gascon et en basque Elimberri. Tout cela à la salle Saint-Michel le 21 octobre à 21h.

« Rencontre entre deux auteurs-compositeurs-interprètes d’abord, Pantxix Bidart et Primaël Montgauzí, à Astaffort lors des fameuses Rencontres d’Astaffort (octobre 2022) de l’association Voix du Sud créée par Francis Cabrel.Rencontre entre deux cultures sœurs et deux langues aussi, la basque, celle de Pantxix, et l’occitane dans son dialecte gascon, celle de Primaël, issues d’ancêtres communs, les Vascons et les Aquitains.

Rencontre enfin entre deux univers musicaux et artistiques.Le nom de ce spectacle, Elimberri, est d’ailleurs à l’image de cette rencontre : c’est le nom basco-aquitain et originel de la ville gasconne d’Auch, ville d’origine de Primaël, qui vient rappeler qu’avant la conquête romaine, Auch, et toute la Gascogne, était basque.

C’est aussi étymologiquement, la ville nouvelle, le village nouveau, à l’image de ce que ces artistes appellent de leur vœu et de leur voix : une société nouvelle, plus ouverte et accueillante à la diversité, au respect et à la protection des cultures et de la nature. »

Entrée payante sur place 10€

source : événement Primaël Montgauzi e Pantxix Bidart – Festival Occitania publié sur AgendaTrad

Salle Saint-Michel, Toulouse (31) 18, Grande Rue Saint-Michel

Salle Saint-Michel, 31400 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45284 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-22T00:30:00+02:00

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-22T00:30:00+02:00

stage baleti