LES AMIS DU MUSÉE – CONFÉRENCE « LES CHEMINS DE ST JACQUES EN BAS-POITOU » Salle saint Médard Fontenay-le-Comte, 14 janvier 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Les Amis du Musée vous invite à leur traditionnelle conférence du dimanche !.

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . .

Salle saint Médard

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Friends of the Museum invite you to their traditional Sunday lecture!

Los Amigos del Museo le invitan a su tradicional conferencia dominical

Die Freunde des Museums laden Sie zu ihrem traditionellen Sonntagsvortrag ein!

Mise à jour le 2023-11-23 par Vendée Expansion