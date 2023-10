Nos Circollections par la Cie la Relative Salle Saint Maurice Bègles Bègles, 6 avril 2024, Bègles.

Nos Circollections par la Cie la Relative Samedi 6 avril 2024, 17h00 Salle Saint Maurice Bègles 5 €

Il y a le cirque que l’on va voir et il y a celui que l’on se fait dans la tête. Lu et Clo, chercheuses en histoires circassiennes, sont allées collectionner des petites aventures du quotidien, car pour elles, le cirque est partout. Et il est surtout dans ce meuble aux multiples tiroirs qui leur sert de décor, sorte de malle magique renfermant dans chaque espace une discipline du cirque et tout ce qu’elle évoque : objets qui s’animent, personnages de fil de fer, petits miracles ordinaires…

Il y a tout un monde qu’elles racontent en faisant participer le public avec émerveillement. Parce que sans s’émerveiller, il n’y a pas de vrai cirque…

Les Circassiennes – conteuses : Chloé Duvauchel avec en alternance Lucie Lastella ou Elsa Debefve Maïeutique

À partir de 7 ans

Durée 1h30 Tarif 5 €

Salle Saint Maurice Bègles 105 avenue Alexis Capelle Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.95.95 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Cirque contes

Yann Grandjean