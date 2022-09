20ème bourse multicollections et expositions Salle Saint-Maurice Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Philatélie, cartophilie, monnaie, et autres collections Salle Saint-Maurice Bègles 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tous les ans depuis 20 ans, la bourse philatélique annuelle du Club Philatélique de Bègles se déroule au mois d’octobre. Des négociants et particuliers viennent proposer leurs timbres, carnets, cartes postales, monnaie, et autres objets et faire du troc. Cette année est à l’honneur deux collections à découvrir au travers une exposition consacrée : au Japon à l’ère d’Edo 1600-1868 – Edo de nos jours Toyko, fermeture du pays durant cette ère ;

et à la Croix Rouge de sa création en 1859 avec son père fondateur Henri Dunant et l’histoire de Coralie Cahen une femme hors du commun qui a œuvré en 1870 à la Croix-Rouge.

