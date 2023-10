Happy Hour Féministe Salle Saint Maurice, 33130 Bègles Bègles, 12 octobre 2023, Bègles.

Happy Hour Féministe Jeudi 12 octobre, 18h30 Salle Saint Maurice, 33130 Bègles Entrée à prix libre (mini 1 €)

Une soirée mémorable : joignez-vous à nous pour un happy hour à Bègles, animé par nos salarié.e.s-militant.e.s. Au programme : quizz animé par La Brigade du Bonheur, lots sensationnels, match d’impro la Lubrik VS. une équipe surprise et éclats de rire garantis !

Buvette et snacks sur place.

Salle Saint Maurice, 33130 Bègles 105 avenue Alexis Capelle 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

Féminisme évènement