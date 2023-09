Bourse et exposition de timbres Salle Saint Maurice, 33130 Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Le Club des Timbrophile Béglais vous invite à participer à la 21ᵉ bourse exposition multicollections de timbre, le samedi 30 septembre à partir de 9h à la salle Saint-Maurice.

Thèmes présentés : l'astrologie chinoise les minéraux les ballons montés et les boules de moulins maquette grandeur nature mise à disposition par les postiers philatélistes d'Aquitaine Avec la participation de Michel Lagarde de l'association ASCOFLAMM.ES de St-Aubin du Médoc. Salle Saint Maurice, 33130 Bègles 105 avenue Alexis Capelle 33130 Bègles

