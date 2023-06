Guinguette de l’Eté Salle Saint Maurice, 33130 Bègles Bègles, 28 juin 2023, Bègles.

Guinguette de l’Eté Mercredi 28 juin, 14h30 Salle Saint Maurice, 33130 Bègles Sur inscription, gratuit

La guinguette de l’été !

Animée par Mystère Guinche

Par le Bureau Information Séniors.

Festif et coloré, Mystère Guinche s’exprime dans un style Chanson Française, le tout patiné d’un esprit Guinguette Chic avec des chansons connues des années 50 à nos jours.

Venez fêter l’été comme il se doit en chantant et en dansant et parez-vous de votre plus belle marinière !

Le 28 juin 2023 de 14h30 à 17h00 à la Salle Saint Maurice

Inscription obligatoire au Bureau Information Séniors : 05 56 49 69 32 ou par email : info.seniors@mairie-begles.fr

Salle Saint Maurice, 33130 Bègles 105 avenue Alexis Capelle 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info.seniors@mairie-begles.fr »}] [{« link »: « mailto:info.seniors@mairie-begles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T14:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00

2023-06-28T14:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00

spectacle séniors