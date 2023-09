Dans le cadre de Résurgence VII: rencontre avec Jacques Deret Salle Saint-Martin Souillac, 26 novembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Venez rencontrer Jacques Deret, collectionneur d’art, qui a prêté une vingtaine d’œuvres pour l’exposition Construction Vivante. Il vous racontera comment ces œuvres d’art sont rentrées dans sa vie et dans sa collection

Gratuit, sur réservation.

2023-11-26 14:30:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle Saint-Martin place saint Martin

Souillac 46200 Lot Occitanie



Come and meet art collector Jacques Deret, who has lent some twenty works to the Construction Vivante exhibition. He will tell you how these works of art became part of his life and his collection

Free, on reservation

Venga a conocer al coleccionista de arte Jacques Deret, que ha cedido una veintena de obras a la exposición Construction Vivante. Le contará cómo estas obras de arte han entrado a formar parte de su vida y de su colección

Gratuito, previa reserva

Treffen Sie den Kunstsammler Jacques Deret, der rund 20 Kunstwerke für die Ausstellung Lebendige Konstruktion ausgeliehen hat. Er wird Ihnen erzählen, wie diese Kunstwerke in sein Leben und in seine Sammlung gelangt sind

Kostenlos, mit Reservierung

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Dordogne