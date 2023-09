Dans le cadre de Résurgence VII – visite à la lampe torche Salle Saint-Martin Souillac, 28 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

On éteint la lumière dans la salle d’exposition ! Venez découvrir les œuvres de Construction vivante sous un angle inédit : plongées dans le noir et seulement éclairées à la lampe torche. Guidée par Angeline Marcet, médiatrice culturelle, vous pourrez parcourir la pénombre de la salle d’exposition et faire la lumière sur les secrets de constructions des artistes. Un conseil : venez repérer les lieux avant la visite…

Gratuit, sur réservation 0676369300.

Salle Saint-Martin

Souillac 46200 Lot Occitanie



Lights out in the showroom! Come and discover the works in Construction vivante from an unprecedented angle: plunged into darkness and lit only by torchlight. Guided by Angeline Marcet, cultural mediator, you’ll be able to wander through the half-light of the exhibition room and shed light on the artists’ construction secrets. Tip: come and get a feel for the place before the visit…

Free, booking required 0676369300

Apague las luces de la sala de exposiciones Venga a descubrir las obras de Construction vivante desde un ángulo totalmente nuevo: sumido en la oscuridad e iluminado únicamente por la luz de las antorchas. Guiado por Angeline Marcet, mediadora cultural, podrá pasear por la penumbra de la sala de exposición y descubrir los secretos de construcción de los artistas. Consejo: venga a conocer el lugar antes de la visita…

Gratuito, previa reserva 0676369300

Das Licht im Ausstellungsraum wird ausgeschaltet! Entdecken Sie die Werke von Construction vivante aus einem ganz neuen Blickwinkel: Sie sind in die Dunkelheit getaucht und nur mit einer Taschenlampe beleuchtet. Unter der Führung der Kulturvermittlerin Angeline Marcet können Sie durch das Halbdunkel des Ausstellungsraums streifen und Licht in die Konstruktionsgeheimnisse der Künstler bringen. Ein Tipp: Spähen Sie vor dem Besuch die Umgebung aus…

Kostenlos, mit Reservierung 0676369300

