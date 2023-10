Dans le cadre de Résurgence VII: exposition « construction vivante » Salle Saint-Martin Souillac, 28 septembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Exposition sur l’architecture, l’habitat des territoires à travers le prisme de l’écologie, écoconstruction, ruine, matériaux; quels enjeux pour habiter le monde demain?

Entrée libre et gratuite.

Vendredi 2023-09-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. EUR.

Salle Saint-Martin place saint Martin

Souillac 46200 Lot Occitanie



Exhibition on architecture, habitat and territories through the prism of ecology, eco-construction, ruins, materials; what are the challenges for living in the world of tomorrow?

Free admission

Una exposición sobre arquitectura y vivienda regional a través del prisma de la ecología, la eco-construcción, las ruinas y los materiales: ¿cuáles son los retos para vivir en el mundo del mañana?

Entrada gratuita

Ausstellung über die Architektur und das Wohnen in den Regionen durch die Brille der Ökologie, Ökokonstruktion, Ruinen, Materialien; welche Herausforderungen gibt es, um die Welt von morgen zu bewohnen?

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Vallée de la Dordogne