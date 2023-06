Exposition d’art contemporain « Monumental » Salle saint Martin Souillac, 27 avril 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Cette année nous vous proposons une nouvelle exposition du 27 avril au 17 septembre d’art contemporain de l’artiste Valery Koshlyakov..

Vendredi 2023-04-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Salle saint Martin

Souillac 46200 Lot Occitanie



This year we offer a new exhibition of contemporary art by the artist Valery Koshlyakov from April 27 to September 17.

Este año ofrecemos una nueva exposición de arte contemporáneo del artista Valery Koshlyakov del 27 de abril al 17 de septiembre.

Dieses Jahr bieten wir Ihnen vom 27. April bis zum 17. September eine neue Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst des Künstlers Valery Koshlyakov.

