Construction Vivante : exposition de travaux étudiants dans le cadre du festival Résurgence VII Salle Saint-Martin Souillac, 1 octobre 2023, Souillac.

Résurgence VII – Construction Vivante – Festival art contemporain & territoire

Le festival Résurgence est le festival culturel automnal de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor). Chaque année, l’édition s’inspire du patrimoine local ou d’une personnalité ayant marqué l’histoire récente du territoire. Forgé autour de partenariats, le festival Résurgence se déploie de plus en plus largement et a pour ambition de permettre à tous les publics de découvrir un aspect du territoire sous un angle artistique.

Pour sa septième édition, le festival Résurgence interroge le travail de Louis Vicat, inventeur de la première formule du ciment hydraulique. Le festival s’articule autour de l’exposition « Construction Vivante » qui donne à voir des œuvres contemporaines autour de l’architecture et de son impact sur l’environnement. Une programmation culturelle, développe tout au long du festival les regards et points de vue abordés par les artistes.

La scénographie est l’aboutissement d’un projet mené durant trois années avec les étudiants en cinquième année de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse. Des workshops ont abouti à la création de papiers peints qui serviront de trame visuelle au festival Résurgence.

L’exposition « Construction vivante »

Salle saint martin, Souillac (Lot). Du jeudi 28 septembre au dimanche 26 novembre 2023.

Ouverture :

– du mercredi au dimanche du 28/09/2023 au 28/10/2023 de 14h à 18h30.

– du 29/10 au 26/11 de 14h à 17h et le vendredi matin de 10h à 12h30

Renseignements : 06 76 36 93 00 – www.cauvaldor.fr

Valentine Boé, commissaire de l’exposition « Construction vivante », a proposé une collaboration avec Béatrice Utrilla enseignante chercheuse à l’ENSAT et artiste auteur et les étudiants de l’école d’architecture de Toulouse autour de réflexions et d’expérimentations sténographiques pour construire l’exposition. La scénographie s’organise autour de papiers peints réalisés par les étudiants de cinquième année de l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse dans le cadre de workshops qui se sont déroulés entre 2020 et 2023. Les étudiants ont réalisé des papiers peints en lien avec le territoire, les matériaux biosourcés, la question de l’utopie urbaine et paysagère et les recherches scientifiques de Louis Vicat.

Entre Art et Architecture, cet enseignement intitulé « Dispositifs d’espaces » tente de s’approprier de manière profonde les enjeux de l’exposition et les modes opératoires liés aux dispositifs d’expositions, de monstrations, ou de situations. Si l’ambiance influence notre perception et notre rapport à l’espace elle conditionne aussi notre pouvoir de compréhension et d’analyse des objets ou des situations exposés.

En écho à l’exposition « Construction Vivante », ces papiers peints ont été installés dans les communes du territoire Cauvaldor.

– Rue de la Halle – 46200 Souillac

– Lycée Louis Vicat – 46 200 Souillac

– La Gare Robert Doisneau – 24370 Carlux

– Médiathèque municipale – 46400 Saint-Céré

– Centre bourg – 46200 Lachapelle-Auzac

– Centre bourg – 46500 Mayrinhac-Lentour

– Nadaillac-de-Rouge – 46350, la commune propose une randonnée de 5 kilomètres pour découvrir les fontaines du village et les papiers peints, installés tout le long du chemin de randonnée.

Conférence « Conversation avec Béatrice Utrilla et Valentine Boé »

Samedi 28 octobre – 18h30 à Saint-Céré

Cette soirée sera l’occasion de découvrir le travail de Béatrice Utrilla, artiste-auteur et enseignante-chercheuse à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, ainsi que le projet « Dispositifs d’espaces » mené avec ses étudiants durant trois années et Valentine Boé, commissaire de l’exposition Construction Vivante.

« A l’intérieur, dedans, entre les murs, longtemps … nous entretenons avec nos lieux de vie de nouvelles relations. Nous les habitons différemment, nous nous y déployons et y projetons nos propres paysages intérieurs, ceux qui Nous habitent. C’est cette intimité nouvelle avec nos « home », que Béatrice Utrilla s’approprie et questionne. » – Texte de Sylvie Veyrac, commissaire d’expositions.

Salle Saint-Martin Place Saint-Martin, 46200 Souillac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

©Maud Cavalier