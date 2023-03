Evènement musical solidaire: Mamia Cherif Salle Saint Martin Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Evènement musical solidaire: Mamia Cherif Salle Saint Martin, 15 avril 2023, Montélimar

2023-04-15 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-15

Salle Saint Martin Rue Bernard Cathelin

Montélimar

Drome . Un grand événement culturel dans une action solidaire. Joignez l’utile à l’agréable, venez à la soirée de l’Association aftimmm pour le concert de Mamia Cherif où une collation d’avant concert et d’entracte est prévue. Billetterie Salle Saint Martin Rue Bernard Cathelin Montélimar

