Groupe Sainte-Claire

10 novembre 2023 – 26 avril 2024

Salle Saint-Louis, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy

Pour les collégiennes qui souhaitent échanger ensemble sur leur vie de foi à partir du quotidien. Rencontres conviviales une fois par mois : chacune apporte de quoi grignoter et boire des jus.

4 rue de l'Annonciation 75016 Paris

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

