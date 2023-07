Bal populaire à la Madeleine Salle Saint-Joseph Guérande, 13 juillet 2023, Guérande.

Bal populaire à la Madeleine Jeudi 13 juillet, 19h00 Salle Saint-Joseph

Dans le bourg de La Madeleine. Grand bal populaire sur parquet. Repas de charcuterie de campagne à l’ancienne (boudins, pâtés, etc.).

Salle Saint-Joseph Rue des Dolmens, La Madeleine 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 48 88 26 »}, {« type »: « email », « value »: « jean-loup.quessaud@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/bal-populaire-a-la-madeleine-guerande.html »}]

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-14T01:00:00+02:00

