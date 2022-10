Halloween à Saint-André SALLE SAINT-JEAN, RUE VRAU Saint-André-lez-Lille Catégories d’évènement: Nord

Halloween à Saint-André
Lundi 31 octobre, 18h00
SALLE SAINT-JEAN, RUE VRAU
Rue Vrau, 59350 Saint-André-lez-Lille

Jack-O'-Lanterne, déguisements de sorcière ou fantôme, sorts et friandises… Halloween est de retour !

Fort du succès de la première édition, le Labyrinthe de l’Horreur revient, avec de nouvelles surprises. La programmation s’est enrichie : concert et manège burtonien pour les plus jeunes ou…les plus sensibles !

Pour les autres… suspens !

Laisse-toi embarquer dans l’univers stupéfiant, conçu par le Conseil des Jeunes et le service Jeunesse… et prépare-toi à frissonner !

