Présentation du dernier livre du père Nicolas Delafon “À l’aube d’une vie” Salle Saint-Jean-Paul II, 16 novembre 2022, Paris. Présentation du dernier livre du père Nicolas Delafon “À l’aube d’une vie” Mercredi 16 novembre, 19h30 Salle Saint-Jean-Paul II Au milieu du bonheur d’une grossesse tombe l’annonce d’une maladie grave, incurable. Que faire face à ce diagnostic d’une extrême brutalité ? Salle Saint-Jean-Paul II 70 rue Falguière, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Comment regarder et vivre les décisions à prendre quand le corps médical préconise une interruption médicale ? Et si la A l’aube grossesse est menée à terme, quel sens y a-t-il à donner la vie pour voir son enfant mourir ?

Aumônier catholique d’un hôpital pédiatrique, Nicolas Delafon, avec une grande humanité, propose ici un approfondissement à partir de la médecine et de la philosophie. Mercredi 16 novembre de 19h30 à 20h30 dans la salle Jean-Paul II.

