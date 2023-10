BRADERIE AFC AUTOMNE 2023 Salle Saint Jean du Quesne Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord BRADERIE AFC AUTOMNE 2023 Salle Saint Jean du Quesne Marcq-en-Barœul, 18 novembre 2023, Marcq-en-Barœul. BRADERIE AFC AUTOMNE 2023 Samedi 18 novembre, 09h00 Salle Saint Jean du Quesne Pour vendre, inscription obligatoire Salle Saint Jean du Quesne 29 rue Hélène Boucher, Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Parc Europe Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « braderieafclille@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00 braderie vêtements Détails Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul, Nord Autres Lieu Salle Saint Jean du Quesne Adresse 29 rue Hélène Boucher, Marcq en Baroeul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Lieu Ville Salle Saint Jean du Quesne Marcq-en-Barœul latitude longitude 50.672511;3.104104

Salle Saint Jean du Quesne Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/