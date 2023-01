Conférence « Pourquoi faut-il restaurer à l’identique la flèche de Notre-Dame ? » Salle Saint-Honoré d’Eylau Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Conférence « Pourquoi faut-il restaurer à l’identique la flèche de Notre-Dame ? » Salle Saint-Honoré d’Eylau, 12 janvier 2023, Paris. Conférence « Pourquoi faut-il restaurer à l’identique la flèche de Notre-Dame ? » Jeudi 12 janvier, 18h30 Salle Saint-Honoré d’Eylau du père J.J. Launay. Organisée par Art-culture et foi. Salle Saint-Honoré d’Eylau 64 bis avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris Paris 16e Arrondissement Paris 75116 Paris Île-de-France Jeudi 12 janvier à 18h30 – salle Point d’HO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T18:30:00+01:00

2023-01-12T20:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Salle Saint-Honoré d'Eylau Adresse 64 bis avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris Paris 16e Arrondissement Ville Paris lieuville Salle Saint-Honoré d'Eylau Paris Departement Paris

Salle Saint-Honoré d'Eylau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence « Pourquoi faut-il restaurer à l’identique la flèche de Notre-Dame ? » Salle Saint-Honoré d’Eylau 2023-01-12 was last modified: by Conférence « Pourquoi faut-il restaurer à l’identique la flèche de Notre-Dame ? » Salle Saint-Honoré d’Eylau Salle Saint-Honoré d'Eylau 12 janvier 2023 Paris Salle Saint-Honoré d'Eylau Paris

Paris Paris