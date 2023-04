Atelier Terre des Marais Salle Saint-Georges 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Atelier Terre des Marais Salle Saint-Georges 44740 Batz sur mer, 29 avril 2023, Batz sur mer. Atelier Terre des Marais 29 avril – 1 mai Salle Saint-Georges 44740 Batz sur mer Entrée libre: 0 EXPOSITION: ATELIER TERRE DES MARAIS Du 29 avril au 1er mai

à la Salle Saint-Georges de Batz-sur-Mer Voyage autour de la terre Récemment installé à Batz-sur-Mer, l’Atelier Terre des Marais vous invite à sa première exposition au sein de la commune. Venez découvrir les sculptures en terre naturelle (représentant des animaux, personnages…) réalisées par les adhérents, mais aussi échanger autour de la pratique du modelage et de ses différentes techniques de finitions (engobes, cires, patines, raku). Entrée libre tous les jours de 10h à 18h. Salle Saint-Georges 44740 Batz sur mer Salle Saint-Georges 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/atelier-terre-des-marais-atelierterredesmarais.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T18:00:00+02:00

