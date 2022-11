Foi et partage : Charles de Foucauld Salle Saint-Gabriel, Maison Saint-Michel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Foi et partage : Charles de Foucauld Salle Saint-Gabriel, Maison Saint-Michel, 20 novembre 2022, Paris. Foi et partage : Charles de Foucauld Dimanche 20 novembre, 19h45 Salle Saint-Gabriel, Maison Saint-Michel Nous échangerons sur les conversions et missions accomplies par celui qui vient d’être canonisé le 15 mai. Salle Saint-Gabriel, Maison Saint-Michel 3 place Saint-Jean, 75017 Paris Quartier des Épinettes Paris 75017 Île-de-France Sa vie difficile peut-elle être un témoignage parlant à la diversité des chrétiens et des hommes aujourd’hui ? 19h45 : collation, partage de ce que chacun aura pu apporter

20h30 : multiples regards sur l’explorateur, l’ethnographe, le moine, l’ermite, le « Frère universel »… (fin à 22h15) Dimanche 20 novembre, à 19h45 (salle Saint-Gabriel)

