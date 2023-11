Cet évènement est passé Le mystère Alexandre le Grand Salle Saint Exupéry Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Menton Le mystère Alexandre le Grand Salle Saint Exupéry Menton, 6 novembre 2023, Menton. Le mystère Alexandre le Grand Lundi 6 novembre, 15h00 Salle Saint Exupéry 5 euros Grande conférence sur les mystères d’Alexandre le grand. Sa vie, son but,sa mort mystérieuse,ainsi que la redécouverte de son tombeau seront évoqués par l’auteur Alexandre Schoedler.Suivi d’une dédicace. Salle Saint Exupéry 8 rue de la République,6500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0493578754 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T15:00:00+01:00 – 2023-11-06T17:30:00+01:00

2023-11-06T15:00:00+01:00 – 2023-11-06T17:30:00+01:00 Alexandre le Grand Alexandre Schoedler Alexandre Schoedler Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Salle Saint Exupéry Adresse 8 rue de la République,6500 Menton Ville Menton Departement Alpes-Maritimes Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Salle Saint Exupéry Menton latitude longitude 43.775142;7.501072

Salle Saint Exupéry Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/