Roncq Concert Machu Picchu Salle Saint Elandre Roncq, 15 juin 2019, Roncq. Concert Machu Picchu Samedi 15 juin 2019, 20h00 Salle Saint Elandre GRATUIT Restitution du projet Musique Eldorado, composition spécialement conçue pour cette nouvelle édition, et jouée par l’Orchestre d’Harmonie du Blanc-Four. Salle Saint Elandre 414 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

