Camp chantier Salle saint Dominique Baisieux, 2 novembre 2023, Baisieux.

Le MRJC organise un camp chantier du jeudi 2 novembre 10h au samedi 4 novembre 12h, pour les collégiens et lycéens, à Baisieux.

Au programme :

– chantier : couper et peindre des grands supports en bois et les installer dans l’église pour une exposition

– choix et préparation des repas,

– veillée, jeux ensemble

– soireé ciné-débat vendredi

contact : Annabelle 07.85.68.01.57

annabelle.bourdeaudhuy@gmail.com

Salle saint Dominique chemin de la plaine, Baisieux Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France

