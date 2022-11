Réunion publique Salle Saint-Delphin Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Réunion publique Salle Saint-Delphin, 28 novembre 2022, Villenave-d'Ornon. Réunion publique Lundi 28 novembre, 18h00, 19h30 Salle Saint-Delphin

Entrée libre

Projets de réaménagement Pages et Clémenceau Salle Saint-Delphin 455 route de Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre de deux projets de réaménagement dans le quartier Nord, venez nous rejoindre. A 18 h salle du foyer Saint-Delphin Projet de réaménagement de la rue Jean-Pagès Contact Bordeaux Métropole : Emilie Laurent – 05 57 29 90 47 A 19 h 30 salle du foyer Saint-Delphin Projet de réaménagement de l’avenue Georges-Clémenceau (phase 2) Contact Bordeaux Métropole : Andrea Vesga Gamez – 05 35 31 96 74 + d’infos Vie des quartiers

