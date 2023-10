Cet évènement est passé « Elias Robert (1821-1874), campagnes de restauration du fonds de sculptures originel du musée d’Etampes depuis 1990 » Salle Saint-Antoine Étampes Catégories d’Évènement: Essonne

Étampes « Elias Robert (1821-1874), campagnes de restauration du fonds de sculptures originel du musée d’Etampes depuis 1990 » Salle Saint-Antoine Étampes, 13 mai 2023, Étampes. « Elias Robert (1821-1874), campagnes de restauration du fonds de sculptures originel du musée d’Etampes depuis 1990 » Samedi 13 mai, 15h00 Salle Saint-Antoine Statuaire officiel du Second Empire, Louis-Valentin, dit Elias Robert (Etampes, 1821 – Passy, 1874) est à l’origine de la création d’un musée à Etampes en 1875 par le don de sa veuve, Julie Robert, du fonds d’atelier de son mari à la Ville d’Etampes. Laissé à l’abandon après la Seconde guerre mondiale, ayant souffert des affres du temps et d’une certaine négligence, ce fonds fait l’objet d’une véritable reconquête en matière de restauration des collections des Musées de France depuis 1990. Cette conférence s’inscrit dans le cadre du programme de conférences organisées par l’association d’histoire locale Etampes-Histoire, partenaire du Musée intercommunal d’Etampes sur de nombreuses actions. Compte tenu de la fermeture du Musée pour travaux, le musée d’Etampes organisera exceptionnellement une conférence sur l’artiste majeur de ses collections dans le cadre de leurs conférences. Salle Saint-Antoine 22 rue Saint-Antoine 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00 ©Musée intercommunal d’Etampes Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Étampes Autres Lieu Salle Saint-Antoine Adresse 22 rue Saint-Antoine 91150 Étampes Ville Étampes Departement Essonne Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Salle Saint-Antoine Étampes latitude longitude 48.432956;2.159397

Salle Saint-Antoine Étampes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etampes/