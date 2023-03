« La Fabuleuse collection d’Aliester de Naphtalène » – Cie Gingolph Gateau Salle Saint-Anne d’Auberive, 6 décembre 2023, Auberive.

« La Fabuleuse collection d’Aliester de Naphtalène » – Cie Gingolph Gateau Mercredi 6 décembre, 15h00 Salle Saint-Anne d’Auberive Entrée libre sur inscritpions

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque d’Auberive présente ce spectacle de théâtre d’objets

Aliester de Naphtalène s’invite de manière inattendue ! Des valises ont été mystérieusement déposées dans la salle… En toute confidentialité, le collectionneur globe-trotteur est venu présenter son étonnante collection : des chaussures d’une rare élégance ayant toutes appartenu aux personnages les plus célèbres de nos contes si familiers. Equipé de son attirail de présentation, il investit l’espace et le grand déballage peut commencer. A la manière d’un prestidigitateur, il ouvre les boîtes et invite les spectateurs à poser leur regard au plus près de ces souliers. Avec enthousiasme, folie et démesure, il bouscule, s’emporte parfois, mais c’est pour mieux révéler tous les secrets que cache sa collection. La présentation terminée, le public peut circuler pour redécouvrir chaque pièce de ce petit musée, qui semble avoir métamorphosé les lieux.

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque d’Auberive.

A partir de 6 ans – 60 min

Salle Saint-Anne d’Auberive 52160, Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 88 13 36 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/bibccavm »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.prauthoy-lemontsaugeonnais@ccavm.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

théâtre d’objets

@ E. Delobel